الآن عثمان ابن ارطغرل الحلقة 39 مترجمة كاملة على قناة atv التركية والغازي ارطغرل يكشف خيانة دوندار

الآن عثمان ابن ارطغرل الحلقة 39 مترجمة على قناة atv التركية، نستعرض معكم أحداث مسلسل قيامة عثمان الأكثر متابعة في أنحاء العالم والأعلى نسبة مشاهدة مقارنة بالمسلسلات التركية الخري، حيث يعد مسلسل قيامة عثمان مسلسل تاريخي رائع يسرد كيف تأسست الدولة العثمانية بطريقة مميزة ومثيرة تجذب المتابعين، كما يترقب الجمهور الان مشاهدة الحلقة 39 من المؤسس عثمان وذلك عقب انتهاء الحلقة الماضية بقيام الغازي ارطغرل من مرضه وجلوسه بخيمته ويمسك سيف من جديد ويردد أن السيد هنا وأن الدولة، سوف تكون الحلقة الجديدة من عثمان مليئة بالأحداث الغير متوقعة ولكن هناك مفأجاة في نهاية الحلقة.

الآن عثمان ابن ارطغرل الحلقة 39 مترجمة

ننشر لكم مسلسل عثمان ابن ارطغرل الحلقة 39 مترجمة باللغة العربية على موقع قصة عشق عقب انتهاء عرض الحلقة مباشرة على قناة أي تي في التركية بساعة واحدة يمكن متابعة مسلسل عثمان كاملة بالعربي على قناة اليرموك والفجر الجزائرية يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءا، كما يخطط آيا نيكولا زعيم الروم للأنتقام وقتل الغازي ارطغرل حتى يتمكن من الهجوم على قبيلة الكايي، مع العلم أن صافجي يبحث عن فلاتيوس لقتله والأخذ بثأره.

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قيامة عثمان الحلقة 39

نتابع معكم اليوم الحلقة 39 من قيامة عثمان، حيث يخوض عثمان أحدي فتوحاته من خلال الدخول على قلعة إيناغول لكى يقوم بإنقاذ والد السيدة طارغون الذي يحتجزه آيا نيكولا للضغط على طارغون لكي تقوم بكل ما يريده منها والذي أخره هو محاولة قتل الغازي ارطغرل والتخلص منه، وبالفعل جمع عثمان رجاله لينقذ والد طارغون ويحرره ولكن حدث مالم يتوقعه الجميع أثناء المواجهة.