استفتاء ”الخليج 365” لأفضل ممثلة عربية في 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح عدد كبير من فنانات الوطن العربي في حجز مكانة بارزة على خريطة الدراما العربية في 2020 بأعمال قدمت على مدار العام.

في مصر، على سبيل المثال، لمعت النجمة الكبيرة يسرا في شخصية الأم التي تنتقم لابنها في مسلسل "خيانة عهد"، بينما راهنت الفنانة ياسمين صبري على الشكل الرومانسي في "فرصة ثانية"، وفي حين لعبت روجينا دور المرأة المنحرفة في "البرنس".







وقدمت الفنانة المصرية أمينة خليل دور الفتاة المتمردة في مسلسل "لية لأ"، كما جذبت الفنانة منى زكي الأنظار بالمشاركة في حلقة استثنائية من مسلسل "نمرة اتنين".

أيضا تألقت الفنانة نيللي كريم في مسلسل بـ"100 وش"، ودينا الشربيني في "لعبة النسيان"، ومي عزالدين في "خيط حرير".

كما سجل عدد كبير من الفنانات العرب حضورا قويا على شاشة الدراما العربية في 2020، أبرزهن اللبنانية هيفاء وهبي بطلة مسلسل "أسود فاتح" والكويتية حياة الفهد التي خاضت المنافسة بمسلسل "أم هارون".

وشهد هذا العام حضورا لافتا للفنانة سعاد عبدالله من خلال مسلسل"جنة هلي"، وسيرين عبدالنور التي راهنت على قصة رومانسية في "دانتيل".

ومن ألمع نجمات التمثيل أيضا هذا العام تقلا شمعون وكارمن بصيص، نجمتا المسلسل الشهير "عروس بيروت 2".

وتدعو ”الخليج 365” القراء للمشاركة في استفتاء أفضل ممثلة عربية لعام 2020.



