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شكرا لقرائتكم خبر عن بونو وهالزى وفاريل ويليامز يشاركون فى فيلم الانيميشن " Sing 2 "ويعرض فى2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على فيلم " Sing 2 " عن عدد من النجوم الذين سيشاركون بفيلم الرسوم المتحركة و المقرر إصداره فى ديسمبر 2021 .
تم الكشف عن أسماء ثلاث من أهم نجوم الغناء المشاركين ضمن فريق العمل ، حيث يأتى فى المقدمة النجم العالمى فاريل ويليامز الذى يحظى بشعبية جارفة حول العالم .
كذلك يشارك فى فيلم " Sing 2 " النجم بونو الذى يمتلك تاريخ فنى طويل حيث بدأ مسيرته الفنية عام 1976 وتستمر حتى الان محققا سلسلة طويلة من النجاحات .
بونو وهالزى وفاريل ويليامز
وتشارك أيضا فى الفيلم النجمة العالمية هالزى التى كان لها عدد من البصمات الواضحة خلال الأشهر القليلة الماضية وأبرزها انتقادها لترشيحات جوائز الجرامى ، أوائل النجوم الذيم عبروا عن حزنهم الشديد بعد الانفجار الضخم الذى شهده مرفأ بيروت الرئيسى و ذلك فى بداية شهر أغسطس الماضى ، من جهة اخرى كانت هالزى واحدة من أبرز النجوم الذين شاركوا فى المسيرات الاحتجاجية فى الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل جورج فلويد مما أثار غضبا على مستوى البلاد .
كشف موقع" ام ان أي" أنه من المقرر أن يتم عرض الفيلم بدور السينما فى ديسمبر 2021 .
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