شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الأغنية الدعائية الثانية لمسلسل "لؤلؤ" بصوت مى عمر .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة "سينرجي" عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" الأغنية الدعائية الثانية لمسلسل "لؤلؤ" بصوت بطلة العمل النجمة مى عمر، بعنوان "أقوى من الحياة"، والمسلسل مقرر بدء عرض حلقاته على قناتى ON وON دراما يوم 27 ديسمبر الجارى، ليكون العمل الجديد للقناة بعد نهاية عرض مسلسل "خيط حرير" للنجمة مى عز الدين.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام و إنتاج سينرجى.

ويشارك المطرب والملحن هيثم نبيل في تقديم 14 أغنية من ألحانه ضمن أحداث مسلسل "لؤلؤ" من بطولة مى عمر وأحمد زاهر، وذلك حسبما أكد نبيل لـ"الخليج 365"، مشيراً إلى أن كل الأغاني من ألحانه وأغنيتين من كلماته، و 6 من كلمات سارة سعيد، وأغنيتين من كلمات كريم سامى، و3 من كلمات أسامة محرز، وأغنية من كلمات منصور محمد، ويتولى توزيع الأغاني نادر حمدى.

وكانت آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.