شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة معلم.. محمد رجب يخطف قلوب المشاهدين فى مشهد زيارة قبر والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع النجم محمد رجب أن يخطف قلوب المشاهدين، في الحلقة 24 من مسلسله "ضربة معلم"، الذى يعرض على شاشة قناة cbc، حيث احتل محمد رجب المركز الأول في محركات البحث على جوجل، بعد مشهد المقابر، خاصة أنه فقد والدته، التي جسدته الفنانة إنعام سالوسة، وقدما ثنائيا مميزا ومختلفا كان واضحاً منذ انطلاق عرض الحلقات الأولى.



محمد رجب فى ضربة معلم

وخلال أحداث الحلقة، زار جابر – محمد رجب، قبر والدته، وراح يبكى بشدة على فراقها، حيث دخل الفنان رياض الخولى عليه في المقابر ليواسيه، وقدم له النصائح بخصوص العودة للعمل، وحرصه على النجاح، حتى يطمئن قلب والدته الراحلة.

مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.