شكرا لقرائتكم خبر عن سمر مرسى تودع والدها الراحل:"مقدرتش أسافر أشوفك قبل ما تمشى وهتفضل فى قلبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة سمر مرسى، عن حزنها الشديد لوفاة والدها، متأثرا بفيروس كورونا، قائلة عبر حسابها على انستجرام: "بابا.. هتفضل فى قلبى لغاية ما نتقابل تانى، متضايقة انى مقدرتش أسافر أشوفك قبل ما تمشى بس يمكن عشان أفضل فاكراك زى ما أنت.. هيوحشنى كلامنا والكتب وحكاياتك لكن متأكدة أنك فى مكان أحلى بكتير".



سمر ووالدها الراحل

وتابعت سمر: "عايزه أشكر كل زمايلى وصحابى اللى عزونى، وآسفة لو مش قادرة أرد على التليفون بحاول أستوعب اللى حصل.. بشكر كل الصحافيين اللى نعوا والدى وعزونى.. والفانز عيلتى التانية، شكراً من كل قلبى على دعواتكم وعلى كلامكم، بحاول اقرأ كل كومنتاتكم ورسائلكم، خدوا بالكم من نفسكم و كل اللى بتحبوهم".

وكانت الفنانة سمر مرسى، أعلنت عن وفاة والدها، صباح الاثنين الماضى، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها الشخصى بموقع "انستجرام": "انتقل إلى رحمة الله تعالى القبطان بحرى/ مصطفى السيد مرسى، بسبب كوفيد 19.. أرجوكم أدعوا له.. فى الجنة يا بابا إن شاء الله وخلو بالكوا من نفسكم".

وشاركت سمر مرسى فى رمضان الماضى بمسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.

كما تشارك كضيفة شرف فى فيلم "موسى" مع المخرج بيتر ميمى والمقرر طرحه فى السينمات العام المقبل وهو بطولة إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، أحمد العوضى، أحمد حاتم، سارة الشامى، أسماء أبو اليزيد، محمود حافظ، عبد الرحمن القليوبى، وتأليف وإخراج بيتر ميمى.

وتدور أحداثه الفيلم فى إطار خيالى، حيث يتم اختراع أول روبوت فى الشرق الأوسط؛ ويكون الروبوت هو البطل الرئيسى خلال الأحداث، حيث يعتمد على الجرافيك والخيال العلمى بشكلٍ كبير فى الأحداث.