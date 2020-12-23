شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تستعد للاحتفال بالكريسماس وتتضامن مع أهالى الشهداء ومن فقدوا منازلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة اللبنانية إليسا أنها تستعد للاحتفال بالكريسماس غدا الخميس 24 ديسمبر، وهو ليلة عيد الميلاد وفقا للكنيسة الغربية التى تحتفل بميلاد السيد المسيح يوم 25 ديسمبر، لافتة الانتباه لعدم مقدرة الجميع على الاحتفال هذا العام، قائلة، "لا يسعنى إلا التفكير في عدم قدرة الجميع على الاحتفال هذا العام أهالي الشهداء والذين فقدوا بيوتهم ومستقبلهم، انضموا إليّ في الصلاة لهم".

وقالت إليسا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر، "نحن جميعًا نستعد لعيد الميلاد غدًا ولكن لا يسعنى إلا التفكير في عدم قدرة الجميع على الاحتفال هذا العام، أهالى الشهداء، والذين فقدوا بيوتهم ومستقبلهم، انضموا إلى في الصلاة لهم".



إليسا

وكانت الفنانة إليسا قد أحيت الذكرى الخامسة عشر لوفاة جبران توينى، الذى تم اغتياله يوم 12 ديسمبر عام 2005، مؤكدة أن شهداء الكلمة هم الشهداء الحقيقيين، وتم قتلهم لأن كلمتهم لها تأثير كبير من سلاح الجبناء، داعية بالرحمة لـ"توينى" وكل شهداء ثورة الأرز.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر: "شهداء الكلمة هنى الشهداء الحقيقيين، بيقتلوهن لأنه كلمتن ورأين تأثيرن أكبر بكتير من سلاحن للجبناء"، مضيفة: "والحرية نعمة مش كتار بيقدّروها، ولهالحرية أبطال خافوا منن وقتلوهن تا يقتلوا حلم لبنان فينا، الله يرحم جبران توينى، وكل شهداء ثورة الأرز، وأكيد رح نضل نواجه كل الظلم كرمالكن".

يشار أن جبران توينى، كان من بين أبرز الأصوات اللبنانية المعارضة للهيمنة السورية على لبنان، حيث وظف موقعه كرئيس تحرير لجريدة النهار للدعوة لإنهاء الهيمنة السورية، بل كان من أول الشخصيات الإعلامية التى جازفت بمجاهرته بالرأى فى عام 2000 عقب انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بعد 18 عاماً من الاحتلال، ووجه رسالة فى خطاب مفتوح إلى نجل الرئيس السورى بشار الأسد وقال فيها "لابد أن تدرك أن الكثير من اللبنانيين غير مرتاحين للسياسات السورية فى لبنان".