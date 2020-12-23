شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فهمى يبدأ تصوير مشاهده فى فيلم " أهل الكهف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم مصطفى فهمى تصوير أحدث أعماله الفنية فيلم"أهل الكهف"، كما عبر فهمى عن إعجابه بالعمل و حماسه له وسعادته بأجواءالتصوير وكواليسه، وحرصت زوجته الإعلامية فاتن موسى على تهنئته عبر حسابها على إنستجرام.

احتفل فريق عمل فيلم "أهل الكهف" ببداية التصوير، ونشر المنتج وليد منصور صورة من الكواليس، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، تضمالنجم خالد النبوى بطل العمل والفنان محمد ممدوح تايسون والمؤلف أيمن بهجت قمر، والفيلم يشارك ببطولته أيضا النجمة غادة عادل، النجم محمود حميدة، الفنان محمد فراج، النجم عمرو عبد الجليل، والفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، النجمة ريم مصطفى، الفنان صبري فواز،الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد، و

النجم ماجد المصرى، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليدمنصور وإخراج عمرو عرفة.

وطلب المخرج عمرو عرفة، من جمهوره ومتابعيه أن يتمنوا له التوفيق والنجاح في فيلمه الجديد " أهل الكهف"، وغرد عبر حسابه على تويتر،قائلا:"أهل الكهف دعواتكم فيلم صعب بس هيه دي حلاوة السيما"، وكتب له الفنان هانى رمزى، قائلا:" مبروك يا عمرو وإن شاء الله يكسرالدنيا".

وكان آخر أفلام المخرج عمرو عرفة "آخر ديك فى مصر" عام 2017 الذى شارك فى بطولته هالة صدقى، ومى عمر، وانتصار، وأحمد حلاوة،وشيماء سيف، وملك قورة، وليلى عز العرب، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد على رزق، وآخرون، من تأليف أيمن بهجت قمر، ويذكر أن آخر أعمال المنتج وليد منصور في السينما كان فيلم "كازابلانكا"

للنجم أمير كرارة وحقق إيرادات قياسية في تاريخ السينما المصرية.