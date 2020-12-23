شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين بعد تكريمها من مهرجان المسرح بنقابة المهن التمثيلية "شرف كبير " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

‎أعربت النجمة إلهام شاهين، عن سعادتها و شعورها بالفخر بعد تكريمها من مهرجان المسرح بنقابة المهن التمثيلية، أمس الثلاثاء.

ونشرت إلهام، صور لها من التكريم عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:" شرف كبير لى تكريمى من مهرجان المسرح الذى تنظمه نقابة المهن التمثيلية برئاسة دكتور أشرف ذكى أخى و صديقى و زميلى الذى أعتز به جدا و أعتز بإنتمائى لنقابتنا و لمهنة الفن الإنسانية الرائعة .. و إنتمائى لأكاديمية الفنون هذا الصرح الثقافى الفنى العظيم مبروك عليكم جميعا نجاح الدورة الخامسة للمهرجان والحقيقة شاهدت العرض الجميل المواهب رائعة أتمنى لكم مستقبل مشرق تستحقوه تحياتى و حبى و احترامى لكم جميعا".





وكرمت إدارة مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح التجربة الأولي في دورته الخامسة برئاسة الدكتور أشرف ذكي نقيب الممثلين رئيس أكاديمية الفنون، النجمة إلهام شاهين عن مجمل أعمالها وتاريخها الطويل، وذلك فى ختام المهرجان أمس الثلاثاء.

وعرض المهرجان فيلم تسجيلى، للنجمة إلهام شاهين، أوضحت من خلاله بدايتها الفنية، والأفلام التى سببت لها نقلة نوعية ومنها للبطولة المطلقة، وعن تعاونها مع كبار المخرجين والنجوم، كما عرض الفيلم مقاطع لها من أدوارها بأفلام "العار، والهلفوت، هيرمونيكا، سوق المتعة" وغيرها، واستعرض حفل الختام فيلما تسجيلا عن مشوار الفنانة الهام شاهين، وقام بإخراجه روماني خيرى.

يذكر أن مدير المهرجان هو المخرج المسرحي سامح بسيوني ونائب مدير المهرجان منه بدر تيسير كما تتكون لجنة التحكيم من عضوية المخرج أحمد خالد أمين، وإبراهيم فخر وسلمي غريب ومهندس الديكور وائل عبد الله، وأحمد تمام، والفنان أحمد صيام، وأحمد منيب.