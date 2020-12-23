شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحولت ستورمى ابنة كيلى جينر لـ "لفاشونيستا" فى عمر الـ3 سنوات؟ صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشعرنجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر بحالة من الفرح والفخر بابنتها الوحيدة "ستورمي" التي ستكمل عامها الثالث في فبرايرالمقبل، حيث يجد الملايين أن الفتاة الصغيرة ما هي إلا " فاشونيستا " مذهلة .

كشفت كيلي جينر البالغة من العمر ( 23 عاما ) عن عدد من صور ابنتها " ستورمي " خلال تواجدها في قصر هولمبي هيلز الذي يبلغ سعره 36.5 مليون دولار، وأظهرت الصور مدي أناقتها وظهورها بأحدث تصميمات دورالأزياء و كأنها "عارضة أزياء" .

وما لفت الأنظار هو حمل ستورمي حقيبة يد صغيرة الحجم زرقاء اللون بقيمة 800 دولار و هي من تصميم دار أزياء " Prada " لتتناسب مع إطلالتها كونها الابنة الوحيدة لكيلي وترافيس سكوت، وبدت رائعة تماما مثل والديها المشهورين.

يذكر أن كيلى جينر تعلم جيدا كيف تلفت الأنظار نحوها، وروجت كيلى جينر شهر نوفمبر الماضى لمجموعتها الخاصة بالعناية بالبشرة الجديدة، وذلك فى خطوة جديدة من أجل توسيع إمبراطوريتها المذهلة، حيث ظهرت جينر البالغة من العمر (23 عاما) باحدى الصور وهى تستحم فى حوض رخامى ملىء بالورد ذات اللون الوردى عندما قدمت مجموعتها الجديدة من منتجات الاستحمام، وظهرت النجمة العالمية كيلى جينر فى الصورة و هى ترتدى "بادى سوت " بإحدى درجات اللون الوردى، وحمل التصميم توقيع دار أزياء " Fleur Du Mal " بينما وصل سعره الى 411 جنيها إسترلينيا.