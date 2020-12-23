شكرا لقرائتكم خبر عن شهادة سميحة أيوب فى ندوة 150 سنة مسرح وتكشف عن أسماء زملاء دفعتها بالمعهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قدمت سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب شهادتها في المحور الفكري " 150 سنة مسرح " ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثالثة عشر وكشفت عن بدايتها في عالم المسرح مع زكي طليمات وبداية انشاء معهد التمثيل، وكشفت عن أسماء دفعتها في معهد التمثيل وهم ( فاتن حمامة، سعيد أبو بكر ، عدلي كاسب ، عبدالرحيم الزرقاني ) .

شهادة النجمة الكبيرة سميحة أيوب أدارها الناقد جرجس شكري والذي طلب منها في بداية اللقاء أن تتحدث عن البدايات في المسرح المصري، وتحدثت عن الفنان يوسف وهبي وتوليه الفرقة واسناد لها البطولة في إحدي المسرحيات التي قدمها .

وحكت سيدة المسرح عن تجاربها كمخرجة في مسرحية " ليلة الحنة " قائلة : موضوع الاخراج جاء بالصدفة فبعد تغيب عبد الرحمن أبوزهرة نتيجة سفره عرض علي مدير المسرح القومي اخراج مسرحية " مقالب عطيات " وكانت هذه أول مسرحية أخرجها علي نفس طريقة المخرج زكي طليمات ، وبعدها توالت اعمالي كمخرجة فاخرجت مسرحية ليلة الحنة للكاتبة فتحية العسال بعد أن رفضت مسرحيتها " الخرساء " .