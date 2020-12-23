شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر:نتشارك كى ندعم الدراما ونواجه تحديات مشكلة تسويق المسلسل المصرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حلقة نقاشية عن الدراما المصرية بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمبنى ماسبيرو وذلك بحضور عدد كبير من صناع الدراما

وقال الكاتب الصحفي كرم جبر إن دور المجلس هو تولي نشر الأفكار الجلسة النقاشية وخلق رأي عام حول أزمة الدراما والتحديات التي تواجهها والتواصل مع الجهات المسئولة في الدولة لإنجاح الأمرونتعاون ونتشارك مع كل الأطراف سواء نقابات أوغيرها من الجهات التي لديها القدرة علي المساعدة والدعم.

وأضاف جبر أن حال الدراما لن ينصلح في يوم وليلة ويجب وضع خطة ونخطو خطوات نحو تنفيذها، واقترح جبر أن يكون هناك تعاون بين لجنة الدراما برئاسة الإعلامية عزة مصطفي للتوصل إلي إتفاق ووضع حلول لمشكلة أزمة تسويق المسلسل المصري في الخارج أو أزمة تقيد الدراما لبعض النصوص.

وشهد اللقاء حضور عدد من صناع الدراما وأهلها ومنهم إيهاب فهمي والذي قال خلال الحلقة النقاشية إن صناعة الدراما خطواتها ليست واضحة لا توجد خطة مستقبلية لمستقبل الدراما، مؤكدا أنه يجب تقديم مسلسلات بشكل يومي وليست دراما ارشادية ولكى نصل لقلوب الناس يجب أن نغرق في مشاكلنا الخاصة.

وأوضح فهمي أن مسلسل "الاختيار" لم ينجح لأنه يتحدث عن البطولات فقط ولكنه نجح لقربه من الناس والدخول في عمق حياتنا.

وأشار إيهاب فهمي لماذا لا نطلق منصة حكومية لدولتنا نستغل قوة مصر الناعمة ومصر لديها جيش من ٣ آلاف ممثل ويجب أن نستغل نجومنا في المجالات المختلفة من تأليف وإخراج وغيره.

فيما قال المؤلف باهر دويدار أنه ينقصنا التنوع في تقديم القضايا، وأن مسلسل "الاختيار" لو لم يقدم بنجوم كثيرة وبعناصر إبهار واكشن لم يكن ليحقق نفس المردود موضحا أننا نحتاج خريطة متنوعة للأفكار، خاصة أن المنافسة ضخمة جدا ونحتاج خطة خمسية ومخزون من المشاريع لسنوات قادمة.

أما المنتجة مها سليم فقالت أن باب وجود دراما خارج رمضان فتح من فترة ويجب أن نقدم أعمال انتاجية تصلح أن تقدم خارج رمضان لأن الاعلانات في رمضان لها سعر مختلف وذلك يؤثر علي الانتاج.

وأشار المؤلف عبد الرحيم كمال أن مصر سوق كبير والإعلام لا يحل محل الدراما لكل منهما آلياته وهناك ١٠٠ مليون مواطن يجب أن نحاول الوصول لهم.



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