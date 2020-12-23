شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عبد العزيز:نقل الواقع ليست مهمة الدراما والأفلام التسجيلية تقوم بالمهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حلقة نقاشية عن الدراما المصرية بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمبنى ماسبيرو وذلك بحضور عدد كبير من صناع الدراما.

قال المخرج سامح عبد العزيز أن الدراما لا تنقل الواقع، لكن الواقع ينقل من خلال أفلام تسجيلية ووثائقية إنما الدراما يشارك فيها خيال المؤلف ورؤية المخرج وأشار سامح عبد العزيز أن التلفزيون المصري كان موقع إنتاجي مهم والمبني كان يقدم أعمال متميزة.

وشهد اللقاء حضور عدد من صناع الدراما وأهلها ومنهم إيهاب فهمي والذي قال خلال الحلقة النقاشية إن صناعة الدراما خطواتها ليست واضحة لا توجد خطة مستقبلية لمستقبل الدراما، مؤكدا أنه يجب تقديم مسلسلات بشكل يومي وليست دراما ارشادية ولكن لنصل لقلوب الناس يجب ان نغرق في مشاكلنا الخاصة.

وأوضح فهمي أن مسلسل "الاختيار" لم ينجح لأنه يتحدث عن البطولات فقط ولكنه نجح لأنه قريب من الناس ودخل في عمق حياتنا.

فيما قال المؤلف باهر دويدار أنه ينقصنا التنوع في تقديم القضايا، وأن مسلسل "الاختيار" لو لم يقدم بنجوم كثيرة وبعناصر إبهار واكشن لم يكن ليحقق نفس المردود موضحا أننا نحتاج خريطة متنوعة للأفكار، خاصة أن المنافسة ضخمة جدا ونحتاج خطة خمسية ومخزون من المشاريع لسنوات قادمة.

أما المنتجة مها سليم فقالت أن باب وجود دراما خارج رمضان فتح من فترة ويجب أن نقدم أعمال انتاجية تصلح أن تقدم خارج رمضان لأن الاعلانات في رمضان لها سعر مختلف وذلك يؤثر علي الانتاج.

وأشار المؤلف عبد الرحيم كمال أن مصر سوق كبير والإعلام لا يحل محل الدراما لكل منهما آلياته وهناك ١٠٠ مليون مواطن يجب أن نحاول الوصول لهم.