"عملية بسيطة".. رامي صبري يجري جراحة في العين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعلن المطرب رامي صبري، اليوم الأربعاء، عن إجرائه عملية جراحية في عينه. ونشر "صبري" صورة له من داخل أحد المستشفيات، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "عملية بسيطة في العين". وطرح المطرب رامي صبري أحدث أغانيه"خطيرة"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب". أغنية "خطيرة" من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري وتوزيع جلال الحمداوي، وفيديو الأغنية من إخراج أحمد كوتي.

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