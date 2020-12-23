اكتشفه نور الشريف وبكى على الهواء لهذا السبب.. 12 معلومة عن عمرو يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل الفنان عمرو يوسف، بعيد ميلاده الـ40، اليوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر الجاري.

"الخليج 365" يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن عمرو يوسف:

- ولد عمرو نبيل رشاد يوسف في 23 ديسمبر عام 1980 في القاهرة.

- درس عمرو يوسف القانون الدولي في كلية الحقوق وحصل على ليسانس حقوق لغة إنجليزية.

- بدأ عمرو يوسف حياته الفنية من خلال الإعلانات، وعمل "موديل" لفترة قصيرة.

- بعدها عمل عمرو كمذيع في قناة روتانا سينما عام 2005.

- اكتشفه الفنان الراحل نور الشريف، بعد أن اختاره ليشارك معه في مسلسل "الدالي".

- ارتبط عمرو يوسف بالفنانة مي نور الشريف وخطبها لفترة قصيرة ثم انفصلا 2011.

- شارك الفنان عمرو يوسف في حوالي ما يقرب من 40 عملا ما بين السينما والتليفزيون.

- قدّم عمرو يوسف عدة أفلام سينمائية أبرزها: "مقلب حرامية"، "ولاد رزق"، "هيبتا"، "كدبة كل يوم"، و"الثمن".

- كوّن يوسف جمهورا كبيرا من خلال التليفزيون حيث أعمال منها: "لحظات حرجة"، "نونة المأذونة"، "المواطن إكس"، "المنتقم"، "عد تنازلي"، "ظرف أسود"، "عشم إبليس"، وأخيرا "نمرة اتنين".

- بكى عمرو يوسف في لقاء له مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم" عبر فضائية cbc، وذلك حينما تذكر والده قبل وفاته وفترة مرضه بنوع نادر من السرطان، خاصةً وأنه كان صديق مقرب له.

- تزوج عمرو يوسف من الفنانة السورية كندة علوش في يناير 2017، وانجبا ابنتهما "حياة" في ديسمبر 2018.

- ويشارك الفنان عمرو يوسف حاليا في مسلسل "الملك"، الذي يتناول قصة أحمس وتحريره لمصر وطرد الهكسوس من طيبة، ومن المقرر عرضه رمضان المقبل.