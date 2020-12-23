محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران، جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة لها ظهرت خلالها في مرحلة طفولتها. وعلّقت "أسيل"، على الصورة قائلةَ: "لما كان وجهي شعر وعيون بس، ملاحظة أشبه ممثل كوري؟". أسيل عمران ممثلة ومغنية سعودية تعيش في الإمارات، واكتسبت شهرتها في مصر بعد مشاركتها الفنان تامر حسني في كليب "ناسيني ليه" الذي عُرض العام الماضي.

كانت هذه تفاصيل خبر بصورة من الطفولة.. أسيل عمران ساخرة: وشي كان شعر وعيون بس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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