"بحاول استوعب اللي حصل".. سمر مرسي تتذكر والدها الراحل بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعيش الفنانة سمر مرسي، فترة صعبة بعد رحيل والدها القبطان بحري لواء مصطفى السيد مرسي، مدير لواء الإشارة بالقوات البحرية سابقا، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت "سمر" صورا تجمعها بوالدها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقةً: "بابا.. هتفضل في قلبي لغاية ما نتقابل تاني، متضايقة إني مقدرتش أسافر أشوفك قبل ما تمشي بس يمكن علشان أفضل فاكراك زي ما أنت.. هيوحشني كلامنا والكتب وحكاياتك لكن متأكدة إنك في مكان أحلى بكتير".

أضافت: "عايزة أشكر كل زمايلي وصحابي اللي عزوني وآسفة لو مش قادرة أرد على التليفون، بحاول استوعب اللي حصل، بشكر كل الصحافيين اللي نعوا والدي وعزوني، والفانز عيلتي التانية، شكرا من كل قلبي على دعواتكم وعلى كلامكم، بحاول اقرأ كل كومنتاتكم ورسائلكم، خدوا بالكم من نفسكم وكل اللي بتحبوهم".

وكانت سمر مرسي أعلنت قبل يومين عن وفاة والدها متأثرا بفيروس كورونا المستجد، وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، "انتقل إلى رحمة الله والدي القبطان بحري لواء مصطفى السيد مرسي، مدير لواء الإشارة بالقوات البحرية سابقا بسبب كوفيد 19، أرجوكم ادعوا له.. في الجنة يا بابا إن شاء الله وخلوا بالكم من نفسكم".