محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: أعلن مهرجان دبي للتسوق، عن إقامة حفل للنجم عمرو دياب، في شهر يناير المقبل بالمدينة الرياضية. وكشف الحساب الرسمي للمهرجان بموقع "إنستجرام"، عن الحفل الذي سيكون ضمن فعاليات المهرجان ويقام في استاد دبي الدولي يوم 22 يناير 2021. من ناحية أخرى، طرح عمرو دياب مؤخرًا برومو أغنيته الجديدة "محسود"، وأطلق تحدي لمشاركة الجميع في غناء الأغنية بأصواتهم، وهو ما لاقى تفاعلًا كبيرًا من محبي الهضبة.

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل أول حفل لعمرو دياب في 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.