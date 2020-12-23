هبة عبدالعزيز تستعرض حملها عبر "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي شاركت الفنانة هبة عبدالعزيز، جمهورها ومتابعيها عبر موقع "إنستجرام"، صورة لها استعرضت من خلالها حملها. وظهرت "هبة"، في الصورة ببطن منتفخ ويبدو أنها في الأشهر الأخيرة من الحمل. من ناحية أخرى؛ احتفلت هبة عبد العزيز بعقد قرانها على رجل الأعمال محمد فودة، في 16 أغسطس 2018. هبة عبد العزيز عرفها الجمهور العربي من خلال شخصية "خوشناف" في مسلسل "الكبير أوي" الجزء الخامس، كما شاركت في الجزئين الثالث والرابع من مسلسل "هبة رجل الغراب" في دور "بريهان"، وفي مسلسل "طلعت روحي" مع إنجي وجدان.

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