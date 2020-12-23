سينرجي تحتفل بعيد ميلاد عمرو يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
احتفلت شركة سينرجي برئاسة المنتج تامر مرسي، بعيد ميلاد الفنان عمرو يوسف، إذ أنه من مواليد مثل هذا اليوم 23 ديسمبر عام 1980.
ونشرت "سينرجي" صورة لعمرو يوسف، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "في عيد ميلاد الفنان الموهوب والمتألق عمرو يوسف، حبينا نحتفل به في اليوم ده ونقوله كل سنة وأنت طيب ومن نجاح لنجاح على طول".
ويخوض الفنان عمرو يوسف السباق الدرامي الرمضاني المقبل من خلال بطولة مسلسل "الملك"، الذي يتناول قصة أحمس وتحريره لمصر وطرد الهكسوس من طيبة.
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