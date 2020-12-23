طارق العريان ونيكول سعفان يظهران معا لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

ظهر المخرج طارق العريان، لأول مرة مع عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان بعد انتشار أنباء حول علاقتهما خلال الفترة الماضية.

ونشرت الفنانة المعتزلة نسرين إمام، صورة تجمعها بالعريان ونيكول عبر "ستوري إنستجرام"، وعلّقت: "شكرا حبايبي كانت ليلة مدهشة".

الصورة التقطت من حفلة خاصة بمناسبة الكريسماس أقامتها نيكول سعفان، حسب برنامج "et بالعربي".

وشارك العريان من الحفل عدة صور عبر حسابه على "إنستجرام"، منها صورة تجمعه بابنه الأكبر "عمر"، وأخرى مع أولاده "عمر وآدم وعلي"، وثالثة مع النجم ماجد المصري.

وانتشرت أنباء خلال الفترة الماضية، عن وجود علاقة زواج تجمع طارق العريان ونيكول سعفان، بعد انفصاله عن المطربة السورية أصالة نصري.

ونفى طارق العريان، في أغسطس الماضي، تلك الشائعات، وقال في تصريحات له، إنه فوجئ بخبر زفافه من نيكول سعفان وهو ما لم يحدث على الإطلاق، معبرا عن انزعاجه وغضبه من الزج باسمه مع الفتاة وأنه يتواجد معها باستمرار في الساحل الشمالي، واصفا كل ما نشر في هذا الشأن بـ"حكايات وهمية"، لافتا إلى أن هناك بالفعل قصة عاطفية في حياته لم تسفر عن زواج حتى الآن، ولكنه يرفض الحديث عنها.

وانفصل طارق العريان عن أصالة نصري في يناير 2020، بعد زواج دام 14 عاما، وأنجب منها التوأم "آدم وعلي".

وعقب ذلك، تحدثت أصالة عن تجربة زواجها من طارق العريان، مؤكدة في لقاء مع قناة "سكاي نيوز"، أن هذه التجربة أرهقتها نفسيا ‏لدرجة أدت إلى لجوئها إلى العلاج النفسي.