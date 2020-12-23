جرجس شكري يدير "شهادة" سميحة أيوب بعد إصابة سلوى محمد علي بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يدير الناقد جرجس شكري، شهادة سيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، بدلا من الفنانة سلوى محمد علي، بعد إعلانها الإصابة بفيروس كورونا عبر حسابها بـ"فيسبوك".

شهادة الفنانة الكبيرة ضمن المحور الفكري، بالدورة الثالثة عشر ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، وتقام من الساعة الثانية وحتى الثالثة عصرا.

تقام الدورة الثالثة عشر في الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، وتحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصري الذي يؤرخ له منذ عام 1870.

وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة في مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان"، وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور، والدكتورة هدى وصفي، والفنان محمد رياض، والناقد جرجس شكري، والمخرج حمدي حسين بكري، والفنانة هايدي عبد الخالق، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح "مديرا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.

وتتولي اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.