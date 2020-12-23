ظافر العابدين:دوري في فيلم "العنكبوت" والعمل مع أبطاله ممتع

أعرب الفنان ظافر العابدين في تصريحات خاصة للوفد، عن سعادته بسبب مشاركته السينمائية في فيلم "العنكبوت"، المقرر عرضه في دور السينما خلال الفترة القادمة.

كشف ظافر عن دوره في الفيلم، قائلاً:"أقوم بدور مختلف وجديد عما قدمته سابقاً، وتحمل قصة الفيلم والسيناريو والإخراج أفكار متميزة، إضافة إلى وجود عدد كبير من نجوم مصر

في الفيلم، أتاح لي الفرصة أن أقدم دوري بشكل استثنائي، واتشوق كثيراً لعرضه في السينما ومعرفة آراء الجمهور حوله".

اقرأ أيضاً..ظافر العابدين:الدراما المصرية لها نكهة خاصة والكورونا قربتني من عائلتي

وتابع قائلاً:"وصلت إلى آخر مشاهدي في الفيلم، كما انتهيت من تصوير "عروس

بيروت 2" الذي انشغلت به كثيراً طوال عام 2020 نظراً لأنه من الأعمال الدرامية الطويلة".

تدور أحداث فيلم "العنكبوت"، فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

فيلم "العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا، منى زكى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين عبد الوهاب، يسرا اللوزى،ريم مصطفى"، من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.