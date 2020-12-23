فيديو..نجوى كرم تروّج لحفلها الغنائي في دبي

نشرت الفنانة نجوى كرم، برومو دعائي لحفلها الغنائي القادم في دبي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 15 يناير، برفقة الفنان ماجد المهندس، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق التي بدأ فعالياته خلال الأسبوع الماضي، وتستمر حتى 30 يناير 2021.

كما يحيي الفنان وائل كفوري حفله الغنائي في المهرجان، يوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر.

اقرأ أيضاً..نجوى كرم وماجد المهندس في حفل غنائي بـ دبي

وكانت آخر أنشطة نجوى الاحتفالية، خلال الشهر الماضي، عبر حفل غنائي في إحدى الفنادق الكبرى في دبي، إضافة إلى مشاركتها في لجنة تحكيم برنامج The

Voice Senior"، بمشاركة الفنان هاني شاكر، سميرة سعيدة، ملحم زين، وحصد البرنامج على نسبة مشاهدة ومشاركة عالية.

وكانت نجوى قد طرحت مؤخراً أغنية "بيروت"، والتي حققت أكثر من مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب، من كلمات:روجيه غالي، ألحان:وسام الأمير، توزيع:داني الحلو.

إضافة إلى استعدادها لطرح كليب أغنيتها الجديدة "معذور قلبي"، التي أعلنت عنه في وقت سابق عبر حساباتها المختلف على مواقع التواصل الاجتماعي.

https://www.instagram.com/p/CJI7b8NAGlk/?utm_source=ig_web_copy_link