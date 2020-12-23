ظافر العابدين:الدراما المصرية لها نكهة خاصة والكورونا قربتني من عائلتي

قال ظافر العابدين في تصريحات خاصة بالوفد، عن أسباب غيابه عن الدراما المصرية خلال عام 2020، خاصة بعد نجاح مسلسله العربي "عروس بيروت 2".

كشف ظافر أسبابه قائلاً:"انشغلت كثيراً بتصوير الجزء الثاني من مسلسل "عروس بيروت"، فلم استطع الجمع بين أكثر من عمل حتى لاأفقد تركيزي، ولم تغنيني مشاركتي في الدراما العربية عن المصرية، فالألخيرة تملك نكهة خاصة بها خاصة بعد تحقيقها نجاحات كبيرة

مع مشاهديها.

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وتحدث عن فترة "كورونا"، وكيف أثرت عليه شخصياً ومهنياً:"فترة العزل المنزلي جعلتني اقترب من عائلتي بشكل مختلف عما سبق، خاصة أن طبيعة مهنتي تبعدني عن منزلي وعائلتي كثيراً، إضافة إلى ممارسة بعض الأعمال المنزلية خاصة الطبخ مع أفراد أسرتي وقضاء وقت ترفيهي معهم.

يذك ان "عروس بيروت 2"، يتم عرضه الآن عبر إحدى القنوات الفضائية، إضافة إلى إحدى المنصات الترفيهية الشهيرة، الذي تصدر فيها المركز الاول في المشاهدة، من بطولة"كارمن بصيبص، تقلا شمعون، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغي، جاد أبو علي، مرام علي، ماري تيريز معلوف، رانيا سلوان، ميا سعيد، نور علي، علاء علاء الدين، أيمن عبد السلام، لينا حوارنة، ليا مباردي، علاء الزعبي، سامي أبو حمدان، جنيفر عازار، وفاء سيلين حلاوي، وزياد علي، وبمشاركة النجم رفيق علي أحمد، كارلا بطرس.