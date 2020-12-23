صورة.. كريم عبد العزيز من كواليس "الاختيار2"

نشر المخرج بيتر ميمي، صورة برفقة الفنان كريم عبد العزيز ، من كواليس تصوير الاجزء الثاني من مسلسل الغختيار، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التوصال الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وصف بيتر العمل مع كريم قائلاً:"هو مليء بالحماس، الذي تقوده العواطف، فيأتي بهما إلى العمل، حقاً انا فخور بالعمل معه".

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يذكر أن مسلسل "الاختيار" ناقش في الجزء الأول قصة الوفاء والخيانة ما بين تقديم قصتي الشهيد أحمد صابر منسي وقدمه أمير كرارة، وقصة هشام العشماوي وقدمه أحمد العوضي، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، أما الجزء

الثاني والذي سيقدم قصص استشهاد ووفاء ضباط الجيش والشرطة ويقدمه كريم عبدالعزيز وتأليف هاني سرحان وإنتاج شركة سينرجي "المتحدة للإعلام" للمنتج تامر مرسي.

وكانت آخر مشاركات كريم السينمائية من خلال فيلم "نادي الرجال السري"، الذي تم عرضه في الموسم السينمائي من عام 2019، شاركه البطولة "ماجد الكدواني، غادة عادل، نسرين طافش، بيومي فؤاد"، ومن تأليف:أيمن وتار، إخراج:خالد الحلفاوي، وحقق إيرادات الية ضخمة بلغت أكثر من 60 مليون جنيه.