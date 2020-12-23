نسمة عبد العزيز تقدم نسخة موسيقية لـ "محسود"

نشر الملحن خالد عز، مقطع موسيقي لعازفة الماريمبا الشهيرة نسمة عبد العزيز، في مقطع موسيقي لأغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة "محسود"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

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تضمن الفيديو عزف موسيقي لأغنية "محسود"، على آلة الماريمبا المشهورة بها نسمة، حيث

شاركت في التحدي "موسيقياً"، بعد مشاركة كبار نجوم الغناء العربي في التحدي، وتفعل دياب معهم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصير "تويتر".

قدم دياب "محسود "أخيراً، في أحد حفلاته الخاصة، للمرة الأولى، التي من المفترض أن تتضمن ألبومه الجديد،كلمات: تركي آل الشيخ، ألحان: خالد

عز، تقول كلماتها "محسود على عودك يا جميل، على دقة عود اتمايل ميل، أدامنا طول الليل مواويل، محسود على عودك يا جميل، على دقة عود اتمايل ميل، أنا وأنت بميت لمة، مش محتاجين لمة، لما بشوفك بنسى أنا مين".

وأطلق دياب تحدي "محسود"، خلال الأسبوع الماضي بعد طرح البرومو الدعائي لها، وشارك فيه عدد كبير من نجوم الغناء، أبرزهم "رامي صبري، رامي جمال، أحمد جمال، مي فاروق، كارمن سليمان".

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