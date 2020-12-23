نشر الملحن خالد عز، مقطع موسيقي لعازفة الماريمبا الشهيرة نسمة عبد العزيز، في مقطع موسيقي لأغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة "محسود"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
اقرأ أيضاً..بعد مشاركته في تحدي "محسود".. وائل جسار لعمرو دياب: قلبك نظيف
تضمن الفيديو عزف موسيقي لأغنية "محسود"، على آلة الماريمبا المشهورة بها نسمة، حيثشاركت في التحدي "موسيقياً"، بعد مشاركة كبار نجوم الغناء العربي في التحدي، وتفعل دياب معهم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصير "تويتر".
قدم دياب "محسود "أخيراً، في أحد حفلاته الخاصة، للمرة الأولى، التي من المفترض أن تتضمن ألبومه الجديد،كلمات: تركي آل الشيخ، ألحان: خالد
وأطلق دياب تحدي "محسود"، خلال الأسبوع الماضي بعد طرح البرومو الدعائي لها، وشارك فيه عدد كبير من نجوم الغناء، أبرزهم "رامي صبري، رامي جمال، أحمد جمال، مي فاروق، كارمن سليمان".
شاهد الفيديو من هنا
كانت هذه تفاصيل خبر نسمة عبد العزيز تقدم نسخة موسيقية لـ "محسود" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.