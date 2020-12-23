الجمعة.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة "الوجه الثاني"

يستعد الفنان سعد لمجرد، لطرح دويتو غنائي جديد بعنوان "الوجه الثاني" بمشاركة الفنان المغربي زهير بهاوي، وذلك حسب ماأعلن عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشر سعد مقطع من الأاغنية، وعلق عليها قائلاً:"أتمنى أن تستمتعوا بأغنيتنا الجديدة، زهير فنان وكاتب وعظيم، و شخص رائع وسعدت للعمل معه على هذه الأغنية التي تم تنفيذها بين المغرب وباريس، الأغنية بسيطة ولكنها تتمتع بقدر كبير من

الطاقة».

ومن المقرر ان يتم طرح الأاغنية يوم الجمعة الموافق 25 ديسمبر

كانت آخر إصدارات سعد الغنائية من خلال أغنية "عدى الكلام"، والتي حققت نجاح جماهيري ضخم ، وحصدت أكثر من 110 مليون مشاهدة، إضافة إلى ملايين المشاهدات على مختلف المنصات الموسيقية الشهيرة.

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"عدى الكلام"، أول أغنية يقدمها سعد باللهجة المصرية، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع: توما، وتقول كلماتهاا "شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام حاسس إني كده إبتديت .. أبقي رومانسي و ضعیف ليه نومي بقي خفيف .. كنت لما بنام بنام الجمال عدي الكلام .. تضحكي لي و تاخدي كام أدفع العمر اللي جاي .. بس و تردي السلام مش بأفور صدقيني .. حس بيا كلميني".

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