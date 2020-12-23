أول حفل جماهيري لـ عمرو دياب في 2021 (يناير)

يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفله الجماهيري في دبي، وذلك حسب ماأعلن عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

يقام الحفل في مطلع عام 2021، وبالاخص يوم الجمعة الموافق 22 يناير، في استاد دبي في المنطقة الرياضية هناك، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق الذي بدأ أولى أيامه الأسبوع الماضي.

يعتبر الحفل هو أول لقاء جماهيري لـ دياب في 2021، حيث

كان آخر أنشطته الاحتفالية له خلال الأسبوع الماضي، من خلال حفل غنائي خاص لصالح إحدى شركات المحمول الكبرى في مصر.

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أطلق دياب خلال الأيام القليلة الماضية، الحملة الدعائية لألبومه الجديدة "ياأنا يالاء"، وطرح منه برومو أغنيتي "محسود، ياأنا

يالاء"، حيث من المقرر طرحه بالكامل خلال الفترة القادمة، وبلغ عدد مشاهداتهما أكثر من 2 مليون مشاهدة خلال أسبوع فقط من طرحهما.

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كانت أحدث ألبومات دياب "سهران" الذي طرحه في مطلع العام الجاري، وضم 16 أغنية، من بينها 12 أغنية جديدة، منها "هايعيش يفتكرني، سهران، مهرجان، يا روقانك، يوم تلات، عم الطبيب، جميلة، جامدة بس"، إضافة إلى 4 أغانٍ تم طرحها في الأشهر الأخيرة من عام 2019، هي "بحبه، يوم تلات، أول يوم في البعد، قدام مرايتها".