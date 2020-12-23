محمد عساف: "أملنا بالله تكون السنة الجاي سنة خير على الجميع

الأربعاء 23 ديسمبر 2020

الفنان الفلسطيني محمد عساف

تمنى الفنان الفلسطيني ​محمد عساف ​ان تكون سنة 2021 سنة خير ومليئة بالنشاط، وذلك مع اقتراب نهاية هذا العام.



ونشر عساف صورة له على حسابه الخاص، وعلّق عليها بالقول: "يسعد كل أوقاتكم. سنة ٢٠٢٠ الصعبة قربت تخلص... أملنا بالله تكون السنة الجاي سنة خير على الجميع... و سنة مليانة نشاط و كل جديد".

وكان نشر محمد عساف مؤخرا صورة له من كواليس كليب اغنيته الجديدة "فلسطين أنتي الروح" برفقة أحد المصورين، وذلك على حسابه الخاص.

وكشف عساف بمنشوره عن تفاصيل الأغنية، اذ انها من كلمات سامي عفانة، الحان محمد المدلل، وتوزيع محمود عمار، اما الكليب فيحمل توقيع المخرج أحمد الوحيدي.