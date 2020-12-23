- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عساف: "أملنا بالله تكون السنة الجاي سنة خير على الجميع والان مع التفاصيل
الأربعاء 23 ديسمبر 2020
الفنان الفلسطيني محمد عساف
تمنى الفنان الفلسطيني محمد عساف ان تكون سنة 2021 سنة خير ومليئة بالنشاط، وذلك مع اقتراب نهاية هذا العام.
ونشر عساف صورة له على حسابه الخاص، وعلّق عليها بالقول: "يسعد كل أوقاتكم. سنة ٢٠٢٠ الصعبة قربت تخلص... أملنا بالله تكون السنة الجاي سنة خير على الجميع... و سنة مليانة نشاط و كل جديد".
وكان نشر محمد عساف مؤخرا صورة له من كواليس كليب اغنيته الجديدة "فلسطين أنتي الروح" برفقة أحد المصورين، وذلك على حسابه الخاص.
وكشف عساف بمنشوره عن تفاصيل الأغنية، اذ انها من كلمات سامي عفانة، الحان محمد المدلل، وتوزيع محمود عمار، اما الكليب فيحمل توقيع المخرج أحمد الوحيدي.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عساف: "أملنا بالله تكون السنة الجاي سنة خير على الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.