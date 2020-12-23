- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحتفل بعيد ميلاد إبنها.. ولطيفة ووفاء الكيلاني تعايدانه والان مع التفاصيل
الأربعاء 23 ديسمبر 2020
الفنانة المصرية أنغام
إحتفلت الفنانة المصرية أنغام بعيد ميلاد إبنها "عبد الرحمن"، واصفة إياه بصديقها والقلب الحنون.
ونشرت أنغام عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة لها مع إبنها وعلّقت: "نور عيوني وصاحبي وأحن قلب قابلته ربنا يحفظك يا روحي ويزيدك موهبة وطيبة ابني عبد الرحمن عقبال ميت سنة يا روحي"،
ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً من متابعي أنغام، مع الكثير من التعليقات المهنئة له، كما هنأته الفنانة لطيفه فكتبت: "ربنا يحميه ويخليه ويحافظ عليه"، كما كتبت الإعلامية المصرية وفاء الكيلانى: "ربنا يحميه".
وكانت أنغام قد حسمت الجدل حول حقيقة إصابتها بفيروس كورونا، بعد عزل مديرة أعمالها راندا رياض نتيجة إصابتها بالفيروس، مشيرة في حديث تلفزيوني الى أنها لم تُصَب به كما تردّد خلال الأيام الماضية، وأن راندا تسكن في مدينة 6 أكتوبر، أما هي فتقيم في منطقة الشروق.
كانت هذه تفاصيل خبر أنغام تحتفل بعيد ميلاد إبنها.. ولطيفة ووفاء الكيلاني تعايدانه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.