أنغام تحتفل بعيد ميلاد إبنها.. ولطيفة ووفاء الكيلاني تعايدانه

الأربعاء 23 ديسمبر 2020

الفنانة المصرية أنغام

إحتفلت الفنانة المصرية أنغام بعيد ميلاد إبنها "عبد الرحمن"، واصفة إياه بصديقها والقلب الحنون.



ونشرت أنغام عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة لها مع إبنها وعلّقت: "نور عيوني وصاحبي وأحن قلب قابلته ربنا يحفظك يا روحي ويزيدك موهبة وطيبة ابني عبد الرحمن عقبال ميت سنة يا روحي"،

ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً من متابعي أنغام، مع الكثير من التعليقات المهنئة له، كما هنأته الفنانة لطيفه فكتبت: "ربنا يحميه ويخليه ويحافظ عليه"، كما كتبت الإعلامية المصرية ​وفاء الكيلانى​: "ربنا يحميه".

وكانت أنغام قد حسمت الجدل حول حقيقة إصابتها بفيروس كورونا، بعد عزل مديرة أعمالها راندا رياض نتيجة إصابتها بالفيروس، مشيرة في حديث تلفزيوني الى أنها لم تُصَب به كما تردّد خلال الأيام الماضية، وأن راندا تسكن في مدينة 6 أكتوبر، أما هي فتقيم في منطقة الشروق.