نجم عالمي يدخل موسوعة غينيس بعد هذا الإنجاز

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الأربعاء 23 ديسمبر 2020
النجم برينس رويس
بعد تصدر أغنيته "Carita de Inocente" قائمة بيلبورد تروبيكال إيربلاي، لأكبر عدد من الأسابيع، دخل النجم برينس رويس موسوعه جينيس للأرقام القياسيه.
وطرح برينس الأغنية ضمن ألبومه "Alter Ego"، والذي إحتفل من خلاله بـ10 أعوام من المسيرة الفنية، وإحتلت الأغنية المركز الأول في قائمة بيلبورد تروبيكال إيربلاي، في الفترة بين 28 آذار/مارس و17 تشرين الأول/أكتوبر عام 2020.
وقال رويس: "أرقام غينيس هي جزء من حياة الجميع، وحياتي أيضاً. أتذكر كيف أنني كنت أهتم للغاية في صغري، بما كان يحويه الكتاب كل عام.. وكفنان لم أتخيل مطلقاً حصولي على جائزة لتحطيم أحد أرقام غينيس القياسية".
وأضاف: "تحقيق هذا الإنجاز يحفزني أكثر إنها طريقة للاستمرار في جلب الفخر لجمهورية الدومينيكان، وجميع تضحيات والدي".
وكان الرقم القياسي السابق هو المسجل بإسم أغنية "Don Omar" لـ Danza Kuduro ft. Lucenzo في عام 2010، ومناصفة مع مخلد أشهر أغنية لفرقة أفنتورا العام الماضي.
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