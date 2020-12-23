شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة كلودين عون روكز بـ فيروس كورونا والان مع التفاصيل

السيدة كلودين عون روكرز إبنة رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون

فاجأت السيدة ​كلودين عون روكرز​ إبنة رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون​ المتابعين بخبر اصابتها ب​فيروس كورونا​، اذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "14 يومًا من التحدي والرعاية الذاتية للتخلص من الفيروس".



وتلقّت كلودين عددا كبيرا من التعليقات من قبل المتابعين الذين تمنوا الشفاء العاجل لها، وأن تجتاز هذه المرحلة الصعبة بأسرع وقت.

الجدير ذكره ان كلودين عون روكز هي رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وكانت قد شاركت مؤخرا في مؤتمر افتراضي للاتحاد من أجل المتوسط.

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