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شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة برفقة والدها: "لحظة غالية مع أغلى الناس" والان مع التفاصيل
الأربعاء 23 ديسمبر 2020
الممثلة المصرية حلا شيحه
نشرت الممثلة المصرية حلا شيحه صورة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي برفقة والدها الفنان التشيكلي المصري احمد شيحه.
وعلقت حلا شيحة على الصورة بالقول: "ليس هناك لحظة مثل التي تقضيها مع أغلى إنسان لديك، لحظة غالية مع أغلى الناس".
ونالت هذه الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين.
الجدير ذكره ان حلا كانت قد نشرت مؤخرا عبر خاصية "الستوري" في صفحتها الرسمية صورة لها وهي تضع الحجاب وممسكة بالمصحف الشريف مبتسمة وكتبت على صورتها معلقة: "لحظات مع القرآن".
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