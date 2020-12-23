كيم كارداشيان تقدم 500$ لـ 1000 شخص إحتفالاً بعيد الميلاد

الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كيم كاردايشان

أعلنت نجم تلفزيون الواقع كيم كاردايشان عن تقديمها 500$ لـ 1000 شخص، وذلك إحتفالاً بعيد الميلاد، الذي يأتي هذه السنة بظروف صعبة على العديد من العائلات بحسب ما قالت.



ونشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة أعلنت فيها عن خطوتها الإنسانية هذه، وطلبت من الأشخاص التواصل معها.

وكانت شاركت كيم المتابعين أجواء زينة عيد الميلاد في منزلها، و عرضت صورتين ترصدان أشجار عيد الميلاد الخاصة بأطفالها بالإضافة إلى غرفة نومهم في قصرها، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونشرت كيم كارداشيان، 40 عاماً، مجموعة من الصور لزينة منزلها، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي، صوراً لزينة عيد الميلاد وصورة أخرى لسرير ابنتها نورث، بلون الساتان الوردي، والذي تم تزيينه بلوح مميز على شكل فراشة.