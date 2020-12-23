جورج كلوني "منبهر" بلقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب نجم هوليوود الشهير جورج كلوني عن تطلعه بتفاؤل إلى المستقبل رغم جائحة كورونا والعديد من الأزمات السياسية.
وقال كلوني في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، إنه انبهر بشدة بالتطوير السريع للقاح مضاد لكورونا، مضيفا أن التسليم المرتقب للسلطة من الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب إلى الرئيس المنتخب جو بايدن سيجلب معه تغييرات إيجابية.
وقال النجم الأمريكي (59 عاما): "في البداية: لدي دائما أمل في الإنسانية. أنا واقعي. أنظر إلى الأشياء وأقول أين توجد المشكلة".
وأضاف: "ما يحدث الآن هو الآتي: هناك الكثير من الكراهية في العالم، والكثير من الانقسام. نحن في مرحلة في تاريخ العالم حيث يتعين على الولايات المتحدة أن تلعب دورا مهما".
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