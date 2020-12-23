شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: شركة سينرجي نجحت في تقليل حجم أجر النجم المبالغ فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مدحت العدل خلال الحلقة النقاشية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن شركة سينرجي نجحت في أن تقلل حجم الأجر المبالغ فيه الذي كان يحصل عليه الفنان والذي كان يصل لثلاثة أرباع ميزانية المسلسل وبالتالي كان يؤثر علي المسلسل بالكامل، موضحا أن هذا نجاح كبير وهائل.

وأضاف أن شركة سينرجي قادرة علي أن تجمع شركات الإنتاج بالكامل وأن تضع خطة للسنوات المقبلة، تكون واضحة المعالم بأن شركة ما ستقدم 3 أعمال في هذا العام وشركة أخري ستقوم بتقديم عملين وهكذا، فلا مانع من أن تكون سينرجي هي الكنترول لتنظيم العملية الإنتاجية بالتراضي مع جميع الشركات لتكون هناك خطة واضحة لصناعة الدراما.

ومن جانبه قال الفنان إيهاب فهمي أن صناعة الدراما خطواتها ليست واضحة لا توجد خطة مستقبلية لمستقبل الدراما، مؤكدا أنه يجب تقديم مسلسلات بشكل يومي وليست دراما ارشادية وحتى نصل لقلوب الناس يجب أن نغرق في مشاكلنا الخاصة.

وأوضح فهمي أن مسلسل "الاختيار" لم ينجح لأنه يتحدث عن البطولات فقط ولكنه نجح لأنه قريب من الناس ودخل في عمق حياتنا.

وأشار إيهاب فهمي لماذا لا نطلق منصة حكومية لدولتنا نستغل قوة مصر الناعمة ومصر لديها جيش من ٣ آلاف ممثل ويجب أن نستغل نجومنا في المجالات المختلفة من تأليف وإخراج وغيره.

فيما قال المؤلف باهر دويدار أنه ينقصنا التنوع في تقديم القضايا، وأن مسلسل "الاختيار" لو لم يقدم بنجوم كثيرة وبعناصر إبهار واكشن لم يكن ليحقق نفس المردود موضحا أننا نحتاج خريطة متنوعة للأفكار، خاصة أن المنافسة ضخمة جدا ونحتاج خطة خمسية ومخزون من المشاريع لسنوات قادمة.

أما المنتجة مها سليم فقالت أن باب وجود دراما خارج رمضان فتح من فترة ويجب أن نقدم أعمال انتاجية تصلح أن تقدم خارج رمضان لأن الاعلانات في رمضان لها سعر مختلف وذلك يؤثر علي الانتاج.

وأشار المؤلف عبد الرحيم كمال أن مصر سوق كبير والإعلام لا يحل محل الدراما لكل منهما آلياته وهناك ١٠٠ مليون مواطن يجب أن نحاول الوصول لهم.



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