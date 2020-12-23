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شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى علاء توشك على الانتهاء من كتابة حلقات مسلسل "كوفيد٢٥ " والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المؤلفة والسيناريست إنجى علاء لـ ”الخليج 365”، أنها تواصل كتابة حلقات مسلسل " كوفيد 25 " وأنها أوشكت على الانتهاء من الكتابة، وأضافت إنجى بأن قصة المسلسل من وحى خيالها .
ومسلسل "كوفيد 25 " من بطولة النجم يوسف الشريف وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجى للمنتج تامرمرسى ، ومن المقررأن يتم عرض المسلسل خلال شهر رمضان ٢٠٢١.
كوفيد 25
الجدير بالذكر أن آخر مسلسل قامت إنجى علاء بكتابته "بلا دليل" الذى حقق نجاحا كبيرا من بطولة خالد سليم و درة ونيقولا معوض وحازم سمير وعمر الشناوى وأشرف زكى، وقبل مسلسل " بلا دليل " قدمت إنجى علاء مسلسل "لعبة إبليس " وآخر رواية صدرت لها بعنوان " الأشقر مروان".
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