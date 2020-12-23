شكرا لقرائتكم خبر عن فريق عمل مسلسل "فى يوم وليلة" يحتفل بانتهاء التصوير .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل فريق عمل مسلسل فى يوم وليلة بانتهاء التصوير، بعد مواصلة التصوير على مدارعدة أشهرماضية، ومن المقرر أن يعرض المسلسل خلال الفترة المقبلة فى 35 حلقة.

مسلسل "فى يوم وليلة" بطولة أحمد رزق، أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل ينتمى لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض، حيث يظهر رزق بشخصية مهندس ديكور ويتعرض لعدة أزمات خلال رحلة المسلسل.



فى يومم وليلة



محمد مهران والمخرجة شيرين عادل

المسلسل إنتاج شركة سينرجى، حيث يسجل العمل التعاون الثانى على التوالى بين النجم أحمد رزق وسينرجى، حيث قدما العام الماضى مسلسل "بخط الأيد"، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، كما يكرر أحمد رزق تجربته مع المخرجة شيرين عادل فى نفس المسلسل بمشاركة إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى ظهرت كضيفة شرف من تأليف هالة الزغندى.