شكرا لقرائتكم خبر عن صناع الدراما فى حلقة نقاشية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حلقة نقاشية عن الدراما المصرية بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمبنى ماسبيرو وذلك بحضور عدد كبير من صناع الدراما الإعلام ومنهم كريم أبو زكري و محمد الغيطي والمخرج سامح عبد العزيز ومدحت العدل ونشأت الديهي والناقدة علا الشافعى والمؤلف عبد الرحيم كمال والفنان ايهاب فهمي والمؤلف باهر دويدار والفنانة وفاء عامر.

ومن جانبه قال الفنان إيهاب فهمي أن صناعة الدراما خطواتها ليست واضحة لا توجد خطة مستقبلية لمستقبل الدراما، مؤكدا أنه يجب تقديم مسلسلات بشكل يومي وليست دراما ارشادية ولكن لنصل لقلوب الناس يجب ان نغرق في مشاكلنا الخاصة.

وأوضح فهمي أن مسلسل "الاختيار" لم ينجح لأنه يتحدث عن البطولات فقط ولكنه نجح لأنه قريب من الناس ودخل في عمق حياتنا.

وأشار إيهاب فهمي لماذا لا نطلق منصة حكومية لدولتنا نستغل قوة مصر الناعمة ومصر لديها جيش من ٣ آلاف ممثل ويجب أن نستغل نجومنا في المجالات المختلفة من تأليف وإخراج وغيره.

فيما قال المؤلف باهر دويدار أنه ينقصنا التنوع في تقديم القضايا، وأن مسلسل "الاختيار" لو لم يقدم بنجوم كثيرة وبعناصر إبهار واكشن لم يكن ليحقق نفس المردود موضحا أننا نحتاج خريطة متنوعة للأفكار، خاصة أن المنافسة ضخمة جدا ونحتاج خطة خمسية ومخزون من المشاريع لسنوات قادمة.

أما المنتجة مها سليم فقالت أن باب وجود دراما خارج رمضان فتح من فترة ويجب أن نقدم أعمال انتاجية تصلح أن تقدم خارج رمضان لأن الاعلانات في رمضان لها سعر مختلف وذلك يؤثر علي الانتاج.

وأشار المؤلف عبد الرحيم كمال أن مصر سوق كبيروالإعلام لا يحل محل الدراما لكل منهما آلياته وهناك ١٠٠ مليون مواطن يجب أن نحاول الوصول لهم.