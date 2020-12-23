شكرا لقرائتكم خبر عن جينفر لوبيز تقف"فى طابور"لدخول متجر Gucci بميامى مع ابنتها إيمى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعرف النجمة العالمية جنيفر لوبيز أنها من أكثر النجمات العاشقات للتسوق ، حيث تفضل قضاء وقت فراغها بعمل الـ SHOPPING .

التقطت عدسات مصورى " البابارتزى " عدة صور للنجمة العالمية جنيفر لوبيز وهى تنتظر فى طابور خاص بمتجر " Gucci " فى ميامى مؤخرا مع ابنتها إيمى، فقد ظهرت لوبيز البالغة من العمر ( 51 عاما ) وهى تنتظر بصبر خلف الحبال الموجودة أمام المتجر مثل أى شخص آخر وهو ما جعل الكثير من محبيها وعشاقها يؤكدون أنها تمتلك قدر كبير من التواضع والثقة بالنفس اللذان جعلاها تتعامل ببساطة بالرغم من أنها من أهم نجمات الغناء فى العالم وتتمتع بشعبية جارفة .

ظهرت جنيفر لوبيز بإطلالة بسيطة ومميزة، حيث اختارت ارتداء "بلوزة" فضفاضة بإحدى درجات اللون الرمادى، فى حين اختارت ارتداء بنطلون جينر ذو تصميم مميز وهو من أبرز تصميمات دار أزياء " Tom Ford " ووصل سعره الي 2550 جنيه إسترلينى .

وقد حرصت جنيفر لوبيز وابنتها إيمى على ارتداء الأقنعة الواقية وذلك بهدف تجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا " COVID-19 " .