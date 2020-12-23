شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل بهجت فى ندوة 150 سنة مسرح: المسرح الإغريقي واليوناني امتدادا للفرعوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مداخلته في محور " 150 سنة مسرح " بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثالثة عشر قال الدكتور نبيل بهحت تحت عنوان ( الأراجوز وخيال الظل - مسرح ما قبل المسرح ): أن المسرح الإغريقي واليوناني ليس هو الأول في تاريخ المسرح ولكنه استفاد من المسرح الفرعوني ومن أشكال كثيرة كان يقدمها الفراعنة للمسرح والشعوب جميعا تحاكي بعضها البعض .

وأكد خلال الندوة المنعقدة بالمجلس الأعلي للثقافة ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري أن فن الأراجوز وخيال الظل قديم جدا وأن المسرح كان معني مهم في تاريخ مصر وهومعني وليس مبني تقام فيه العروض .

وأضاف : من يصنع المعني يصنع القوة المعرفية، وهذه الجملة مهمة جدا لأنها كانت السبب في عدم التوثيق للمسرح المصري فلو كان هناك نخبة وثقت وأرخت لمعني المسرح في التاريخ المصري لما حدث ما حدث من جدل حول الريادة، وهناك الكثير من الأشكال المختلفة للاراجوز وخيال الظل وألعاب مسرحية قدمت ما بعد عصر الفراعنة وفي عصر الفراعنة نفسه، وعلماء الحملة الفرنسية وصفوا الأراجوز وأشكاله المسرحية في وثائقهم وأنا لدي فرقة لخيال الظل والاراجوز تتبع من خلالها تاريخ فناني خيال الظل.

وقدم الدكتور نبيل بهجت نصوص ووثائق قرأها للحضور عن ابن دانيال وهو أشهر من قدم خيال الظل وأيضا جعفر الراقص وهو كان ممثلا حيا ، كما اكد ابن اياس أن خيال الظل انتقل من مصر إلي تركيا ولذلك مسؤلية البحث مهمة جدا ولابد من إعادة طبع كتب كل من أرخ للمصادر الأولي من المسرح .

تقام الدورة الثالثة عشر فى الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، والتى تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م