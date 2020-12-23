شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يعود لانستجرام بعد 7 أسابيع غياب بصورة من داخل سيارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أحدث ظهور له، نشر النجم أمير كرارة صورة له من داخل سيارته عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وهى الصورة التى ما أن نشرها حتى تفاعل معها متابعيه بتعليقات عديدة، ممن أكدوا على انتظارهم لمسلسل قوى خلال مارثون دراما رمضان القادم وهو "نسل الأغراب" الذى يلعب فيه دور البطولة مع النجم أحمد السقا، حيث تعد هذه الصورة هى الأولى لكرارة التى ينشرهابعد غياب 7 أسابيع.



أمير كرارة

وظهر النجم أمير كرارة أمس فى كواليس تصوير الموسم الجديد من برنامج "سهرانين"، الذي حقق نجاحا كبيرا من قبل، ويستضيف نجوم الفن والغناء فى كل حلقة وتشهد الحلقة فقرات فنية غنائية ودردشة مع الضيوف، ويذاع البرنامج على قناة on e، ومن جهتها، نشرت الاستايلست مى جلال الفيديو عبرحسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليه: "ترقبوا الموسم الثاني من سهرانين مع النجم أمير كرارة".

وحصل النجم أمير كرارة على أجازة أول أمس الاثنين من تصوير مشاهده في مسلسل "نسل الأغراب" والذى يشاركه في البطولة النجم أحمد السقا، لاستكمال تصوير حلقات الموسم الجديد من "سهرانين" الذى يعرض قريباً.

"نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلي العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والانسانية رغم مضمونه التنافسى .