- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الكريسماس .. كاتى هولمز تتحدى برودة الطقس بمفردها فى بروكلين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن كاتى هولمز قررت أن تأخذ بعض الوقت لنفسها بعيدا عن صديقها " إيميليو فيتولو " و ابنتها سورى كروز .
التقطت أمس عدسات مصورى " البابارتزى " عدة صور للنجمة العالمية كاتى هولمز خلال قيامها ببعض المهام وذلك قبل أيام من الاحتفال بأعياد الكريسماس فى بروكلين بنيويورك فى الولايات المتحدة الأمريكية .
ظهرت كاتى هولمز متحدية برودة الطقس فارتدت "بلوزة" بإحدى درجات اللون الرمادى إضافة الى معطف طويل وبنطلون جينز ، بينما اختارت حذائها من مجموعة تصميمات " Sorel " ووصل سعره الى 160 جنيه إسترلينى ، و لم تتجاهل هولمز ارتداء القناع الواقى خوفا من خطر الإصابة بفيروس كورونا " covid-19 ".
يذكر أن كاتى هولمز أحدثت ضجة خلال الأيام القليلة الماضية و ذلك بعد ظهورها بشكل رسمى مع صديقها الجديد احتفالا بعيد ميلادها الـ42 ، حيث نشر إيميليو صورة جمعتهما على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " والتى تضم أكثر من 44.6 ألف شخص .
كاتي هولمز باطلالة شتوية مميزة (6)
كانت هذه تفاصيل خبر قبل الكريسماس .. كاتى هولمز تتحدى برودة الطقس بمفردها فى بروكلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.