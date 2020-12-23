شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الكريسماس .. كاتى هولمز تتحدى برودة الطقس بمفردها فى بروكلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن كاتى هولمز قررت أن تأخذ بعض الوقت لنفسها بعيدا عن صديقها " إيميليو فيتولو " و ابنتها سورى كروز .

التقطت أمس عدسات مصورى " البابارتزى " عدة صور للنجمة العالمية كاتى هولمز خلال قيامها ببعض المهام وذلك قبل أيام من الاحتفال بأعياد الكريسماس فى بروكلين بنيويورك فى الولايات المتحدة الأمريكية .

ظهرت كاتى هولمز متحدية برودة الطقس فارتدت "بلوزة" بإحدى درجات اللون الرمادى إضافة الى معطف طويل وبنطلون جينز ، بينما اختارت حذائها من مجموعة تصميمات " Sorel " ووصل سعره الى 160 جنيه إسترلينى ، و لم تتجاهل هولمز ارتداء القناع الواقى خوفا من خطر الإصابة بفيروس كورونا " covid-19 ".

يذكر أن كاتى هولمز أحدثت ضجة خلال الأيام القليلة الماضية و ذلك بعد ظهورها بشكل رسمى مع صديقها الجديد احتفالا بعيد ميلادها الـ42 ، حيث نشر إيميليو صورة جمعتهما على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " والتى تضم أكثر من 44.6 ألف شخص .