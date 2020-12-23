نتائج تشريح جثة الأسطورة مارادونا تحل لغز سبب الوفاة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 02:03 مساءً - منذ ساعتين

أثار خبر إعلان وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو ارماندو مارادونا ، موجة من التساؤلات حول سبب الوفاة بعد توجيه اتهامات للطاقم الطبي المشرف على حالة مارادونا .

وحسم التقرير الطبي، الذي تم إجراؤه في إطار عملية التحقيق الخاصة بوفاة مارادونا، السبب الأساس الذي أدى للوفاة.

وتوفي مارادونا عن 60 عاما، في منزله ببوينس آيرس، بسبب أزمة قلبية مفاجئة، وهو الأمر الذي دفع السلطات المحلية للتحقيق في وفاة بطل مونديال 1986.

وكشف مكتب المدعي العام في الأرجنتين، والمسؤول عن القضية التي تسعى إلى تحديد ما إذا كان هناك أي نوع من الممارسات الخاطئة، فيما يتعلق بصحة وعلاج مارادونا، في بيان، أمس الثلاثاء، بعد تلقي تقرير السموم والتشريح المرضي للجثة، أنه لم يكن هناك كحول ولا مخدرات في جسده، لكن كانت هناك أدوية مختلفة لعلاج صحته الجسدية والعقلية.

ومن بين هذه الأدوية، تواجدت عقاقير لعلاج نوبات الصرع ومضادات للاكتئاب، بالإضافة إلى أدوية ضد أمراض أخرى جسدية.

كما أكد تقرير تشريح جثة مارادونا، أن الوفاة جاءت نتيجة أزمة قلبية حادة.

وأشارت إلى أن قلب مارادونا كان يعاني من تخضم بشكل صادم، ولكن لا توجد أي آثار في جسده لكحوليات أو مواد مخدرة كانت سببا في وفاته، ولم يكن فيها أي جانب جنائي، خاصة فيما يتعلق بتعرضه لألم أو ضربة كانت سببا في رحيله.

واختتم التقرير الذي عرضه التليفزيون الأرجنتيني، بأن مارادونا كان ينال قسطا من الراحة بمعدل نوم 8 ساعات يوميا، وتحديدا حتى يوم وفاته.