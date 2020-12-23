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شكرا لقرائتكم خبر عن جون مولانى يدخل مركز لإعادة التأهيل بسبب تعاطى المخدرات والكحول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الممثل الكوميدى جون مولانى مركز لإعادة التأهيل، وذلك سعيا للعلاج من إدمان تعاطى الكوكايين والكحول ، وذلك وفقا لعدد من التقاريرالتى تداولتها المواقع الفنية الشهيرة.
وقد أكد موقع " Page Six " أن مولانى البالغ من العمر ( 38 عاما ) قد سجل دخوله إلى منشأة لإعادة التأهيل فى ولاية بنسلفانيا وذلك لمدة 60 يوما ، فى حين أكد مصدرمن النجم الشهير للموقع أن أصدقاء جون وعائلته سعداء لأنه حصل أخيرا على بعض المساعدة والتركيزعلى صحته من جديد .
جون مولانى
يذكر أن جون مولانى بدأ مسيرته الفنية عام 2002 ، وعُرف أنه كاتب لـ " Saturday Night Live " الذى يحظى بشعبية جارفة حول العالم، كما قدم جون خلال مسيرته عدد من الأعمال الفنية التليفزيونية الناجحة، ومن أبرزها : " Oh, Hello on Broadway " و " Nothin's Easy " و " Crashing " و " The Simpsons " و " Dickinson " ، و غيرهم .
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