شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العلا السلاموني: نرجع الفضل فى الاحتفال بـ ١٥٠ سنة مسرح للناقد عمرو دوارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الكبير محمد أبو العلا السلاموني في افتتاح المحور الفكري " 150 سنة مسرح" بأولي ندوات المهرجان القومي للمسرح المصري أن الفضل والسبق في هذا الشعار والاحتفال يعود للناقد الكبير الدكتور عمرو دوارة فهو أول من كتب وابحر في هذا العنوان ، واشكر رئيس المهرجان الفنان يوسف اسماعيل .

وقال السلاموني أن المسرح العربي والمصري سنجد فيه ثقافة الفرجة والمحاكاة ولكن النخبة لم تهتم بثقافة الفرجة في السبب في اختفاء تاريخ المسرح المصري ولكن الشعب كان مهتم بتلك الثقافة .



محمد أبو العلا السلاموني

رائد المسرح هو الجمهور وليس مارون النقاش ورفاقه وفرقه فالجمهور المصري استقبل الشوام ولكنهم لم يكونوا أول من عرف المصريين بالمسرح فالمصريون يعرفون المسرح منذ زمن بعيد ولكن باشكال مختلفة والأدلة كثيرة .

الرابط بين فنون الفرجة والمسرح الحديث هو يعقوب صنوع فهو من دمج الاثنين في بعضهما ولكن يعقوب صنوع جاء بالمسرح الاوربي ودمجه بفنون الفرجة واشكر الدكتورة نجوي عانوس علي كتاباتها وكتبها وأبحاثها فهي تعطينا وثائق ومعلومات مهمة .

تقام الدورة الثالثة عشر فى الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، والتى تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م