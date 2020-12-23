شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود يصل للقاهرة قريبًا لتصوير "في عز الضهر" وعز وحجازى ورزق يوقعون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل النجم العالمى ذو الأصول المصرية مينا مسعود، إلى القاهرة، خلال الأسابيع الأخيرة من شهر يناير المقبل، ليبدأ تصوير فيلمه الجديد "في عز الضهر"، الذى يعد تجربته السينمائية الأولى في مصر، بعد أن نال الشهرة بالمشاركة في بطولة فيلم "علاء الدين" مع النجم الأمريكي ويل سميث

وتعاقدت الشركة المنتجة مع كل من الفنانين: محمود حجازى، ومحمد عز، ومحمد على رزق، ومن المقرر أن تتعاقد مع عنصرين نسائيين خلال الفترة المقبلة،



محمود حجازى

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة، حيث يترأس مينا عصابة دولية ترتكب الكثير من الجرائم حول العالم، بالتزامن مع دخوله فى قصة حب مع إحدى ممثلات الفيلم .

فيلم "في عز الضهر" يعد التجربة الكتابية الأولى للمؤلف كريم سرور، وهو ممثل وله عدة أعمال درامية، أخرهم مسلسل "القاهرة كابول"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من بطولة النجوم طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، حنان مطاوع، وأخرون، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على .

كما يعد الفيلم التجربة السينمائية الأولى للمخرج مرقس عادل، بعد تجربة الدراما، حيث كان أخر أعماله مسلسل "فرصة تانية" بطولة النجمة ياسمين صبرى .



محمد عز



محمد على رزق



