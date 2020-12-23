شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف اسماعيل يفتتح المحور الفكرى 150 سنة مسرح بالمهرجان القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

افتتح الفنان القدير يوسف اسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثالثة عشر المحور الفكري " 150 سنة مسرح " الذي يديره الناقد المسرحي جرجس شكري والذي بدأ المحور قائلا : ارحب بكل الحضور وبرئيس المهرجان طالبا منه افتتاح المحور الفكري .

وقال يوسف اسماعيل : الدورة 13 دورة مهمة والمحور الفكري أهم ما فيها وأكد أن كل ما سيقدم ويناقش من أبحاث وآراء سيتم جمعه في كتاب للتوثيق بريادة مصر في المسرح .

وبعدها طرح الناقد جرجس شكري سؤالا وهو : 150 مسرح لماذا ؟ ، الدورة الحالية سميت دورة الآباء لأن بداية المسرح كانت من خلال أجيال كثيرة بدأت بيعقوب صنوع وعبدالله النديم وغيرهم فقد شارك في الريادة مع يعقوب صنوع الكثير من الآباء وفترة الريادة ومجموعة كبيرة جدا تحملت هذا العبء ولذلك لم نختصر الدورة في اسم شخص واحد فاخترنا اسم الآباء ولا ننكرالاسلاف .

تقام الدورة الثالثة عشر فى الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، والتى تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م