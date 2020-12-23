شكرا لقرائتكم خبر عن سينرجي تحتفل بعيد ميلاد عمرو يوسف الـ40: الموهوب والمتألق من نجاح لنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت شركة "سينرجي" بعيد ميلاد النجم عمرو يوسف الأربعين، والذي يحل اليوم، حيث أنه من مواليد 23 ديسمبر 1980، ونشر الحساب الرسمي لشركة سينرجى بموقع "انستجرام"، صورة لعمرو يوسف، مصحوبة بتعليق، "فى عيد ميلاد الفنان الموهوب والمتألق عمرو يوسف حبينا نحتفل به فى اليوم ده ونقوله كل سنة وانت طيب ومن نجاح لنجاح على طول".



سينرجي



عمرو

وكان النجم عمرو يوسف قد أعلن انطلاق تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "الملك" عن حياة أحمس طارد الهكسوس، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام حيث نشر صورة من كلاكيت العمل، حيث شهدت الأسابيع الماضية استعدادات أبطال المسلسل من خلال التدريب على ركوب العجلات الحربية والمبارزة بالسيوف والعديد من الأمور الخاصة بهذه الفترة الزمنية.

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، وتم التعاقد مع النجوم صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفى، محمد لطفى، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوى.

"الملك" إنتاج شركة سينرجى، ويعد من أضخم انتاجات دراما رمضان 2021، حيث يتضمن العمل حروب وخيل وملابس وديكورات، ويتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، كما يعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.

ويعود عمرو يوسف للدراما الرمضانية بعد غياب عامين حيث قدم آخر مسلسلاته "طايع" في شهر رمضان من عام 2018، وشارك فى بطولته صبا مبارك وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وسهير المرشدى ومى الغيطى وأحمد عبد الله محمود وعلى قاسم وسلوى محمد على ورشدى الشامى ومحمود حافظ وتأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج عمرو سلامة.